Под Люберцами загорелось здание

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в нежилом здании в Люберецком районе на площади 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник.

"В 19.34 локализация на площади 300 квадратов", — сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте подмосковного главка МЧС РФ, пожар произошел в деревне Машково в доме номер 2 по Новомарусинскому проезду. Сообщается, что происходило открытое горение здания на втором и третьем этажах. К тушению пожара привлечены три единицы техники и 11 человек.

"Угрозы распространения пожара нет. На момент пожара людей в здании не было", — добавляется в сообщении.