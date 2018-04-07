В Саратове начали проверку из-за видео избиения школьницы

САРАТОВ, 7 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура в городе Вольске Саратовской области проводит проверку по факту группового издевательства подростков над местной школьницей, которое оказалось запечатлено на видео, сообщила в субботу прокуратура области.
"Вольская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней учащейся одной из школ… По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка, в том числе действиям (бездействиям) органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения", — говорится в сообщении.
Прокуратура области взяла ход проверки под свой контроль.