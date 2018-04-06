Германия выдала России обвиняемого в махинациях на 236 миллионов рублей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Из Германии в РФ экстрадирован мужчина, обвиняемый в кредитно-финансовых махинациях на 236 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Россию из Германии экстрадировали мужчину 1964 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", — цитирует Волк пресс-служба ведомства.

По ее словам, фигурант работал специалистом департамента безопасности коммерческого банка. Он вместе с другими сотрудниками финансового учреждения разработал преступную схему. От имени банка обвиняемый совместно с сообщниками одобрял заявки по кредитам и санкционировал предоставление денежных средств различным подставным физическим и юридическим лицам для покупки транспортных средств у одной из компаний. "Однако позже было установлено, что данное юридическое лицо не является владельцем автомобилей и не имеет прав на их реализацию", — пояснила Волк.

"В результате действий злоумышленника и его подельников банку был причинен ущерб на общую сумму 236 миллионов рублей", — отметила она.

Представитель МВД рассказала, что подозреваемый был объявлен в розыск по каналам Интерпола в августе 2016 года. В октябре того же года он был задержан на территории Германии.

"Сегодня, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, германские компетентные органы передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, после чего он был доставлен в Москву", — добавила Волк.