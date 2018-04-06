Следствие продолжает изъятие документов по делу о пожаре в кемеровском ТЦ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следствие продолжает изъятие документов в рамках расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказала она.
Как сообщила Петренко, "следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах". Сейчас следователи изучают данные документы, добавила она.
"Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности, анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее обеспечению. Устанавливаются причины и условия, предшествовавшие и приведшие к трагедии", — рассказала Петренко.
"Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников", — отметила представитель ведомства.
Следствие проводится максимально открыто, а Следственный комитет намерен на постоянной основе информировать о ходе и результатах расследования, добавила Петренко.