Следствие продолжает изъятие документов по делу о пожаре в кемеровском ТЦ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Следствие продолжает изъятие документов в рамках расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.

"Продолжается расследование уголовного дела о гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказала она.

Как сообщила Петренко, "следствием изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах". Сейчас следователи изучают данные документы, добавила она.

"Детально изучается процесс организации противопожарной безопасности, анализируются должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по ее обеспечению. Устанавливаются причины и условия, предшествовавшие и приведшие к трагедии", — рассказала Петренко.

Кроме того, по ее словам, уже назначены и проводятся пожарно-техническая, судебная строительная, ситуационная, а также ряд других необходимых экспертиз.

"Продолжается установление всех причастных к трагедии. В ближайшее время следствием будет дана правовая оценка действиям еще ряда лиц, в том числе представителей контролирующих и надзорных органов, а также всех собственников", — отметила представитель ведомства.

Следствие проводится максимально открыто, а Следственный комитет намерен на постоянной основе информировать о ходе и результатах расследования, добавила Петренко.