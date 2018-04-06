Следователи проводят проверку в Салехарде, где на детей напали собаки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку в отношении чиновников из Салехарда, где в течение недели бродячие собаки дважды нападали на детей, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

Ранее в пятницу окружное управление МВД сообщало о нападении стаи собак на 11-летнего жителя Салехарда, который в тот момент шел в школу. Животные укусили его за предплечье и кисть руки, ему удалось спрятаться от них в магазине. Госпитализация мальчику не понадобилась. В понедельник в УМВД рассказали о схожем инциденте в другом районе города, где по пути на детскую площадку от бездомных собак пострадал 8-летний ребенок, который был госпитализирован с множественными травмами. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Салехардским межрайонным следственным отделом… проводится доследственная проверка по факту нападения на улицах города на несовершеннолетних стай бродячих собак по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "Халатность", — говорится в сообщении ведомства.

Также подчеркивается, что следователи планируют дать оценку действиям всех без исключения должностных лиц, которые ответственны за осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города.

По факту нападения собак, произошедшего в понедельник, Следственный комитет 4 апреля возбудил уголовное дело по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять ход его расследования на контроль. Однако в пятницу представитель регионального управления ведомства заявил РИА Новости, что прокуратуре удалось добиться отмены решения о возбуждении данного дела.