ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Житель Екатеринбурга отсудил у министерства финансов России 500 тысяч рублей за незаконное пребывание в СИЗО, сообщает в пятницу Свердловский областной суд.

По данным региональной инстанции, житель города Игорь Игнатов, обвинявшийся в похищении человека и мошенничестве, провел в СИЗО 13 месяцев и 24 дня. Следствие в отношении него велось в 2007-2009 годах. Затем было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования. Мужчина обратился в суд с иском о компенсации. Тогда, по информации облсуда, было возобновлено предварительное следствие. Но и оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Как уточняет областной суд, иск о компенсации морального вреда Игнатов подал в Орджоникидзевский районный суд. Ответчиком явилось федеральное министерство финансов. В итоге районный суд взыскал в пользу гражданина 500 тысяч рублей и еще 5 тысяч – в качестве возмещения расходов на оплату услуг юриста. Решение было обжаловано в областном суде.

"При этом истец настаивал на увеличении суммы взыскания, прокуратура просила уменьшить размер компенсации до 3 тысяч рублей, а представители Минфина – отказать в удовлетворении иска. Однако судебная коллегия, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что решение суда законное и обоснованное. Решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения", — уточняет областной суд.