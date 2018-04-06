Прокуратура проверит возможное загрязнение водоема в челябинском Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Прокуратуры городов Озерск и Кыштым Челябинской области проведут проверку о возможном загрязнении кыштымского водоема хлором, в настоящее время собраны пробы, которые будут исследованы в лаборатории, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

По словам пресс-службы администрации Озерска, в пятницу на заседании по ЧС представители МУП "Кыштымводоканал" заявили, что на очистных сооружениях города Кыштым обнаружено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов. В Кыштыме определен источник появления данных веществ в сточных водах. Но проведенные анализы озера Иртяш, питьевого источника Озерска, показали, что содержание хлора в водоеме не превышено.

"Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил прокурорам городов Кыштым и Озерск провести проверку в связи с появлением информации о попадании загрязняющих веществ в водоем Кыштыма. В настоящее время собраны соответствующие пробы воды, которые будут направлены в челябинскую лабораторию для анализа", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что по итогам анализа проб будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Ожидается, что результаты будут известны к понедельнику.

Мамаева добавила, что источником возникновения загрязнения, предварительно, называется исправительная колония №10, расположенная в Кыштыме и осуществляющая сбросы в воду.

В администрации Кыштыма в настоящее время не прокомментировали ситуацию.