Прокуратура проверит возможное загрязнение водоема в челябинском Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Прокуратуры городов Озерск и Кыштым Челябинской области проведут проверку о возможном загрязнении кыштымского водоема хлором, в настоящее время собраны пробы, которые будут исследованы в лаборатории, сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.
"Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил прокурорам городов Кыштым и Озерск провести проверку в связи с появлением информации о попадании загрязняющих веществ в водоем Кыштыма. В настоящее время собраны соответствующие пробы воды, которые будут направлены в челябинскую лабораторию для анализа", — сказала собеседница агентства.
Мамаева добавила, что источником возникновения загрязнения, предварительно, называется исправительная колония №10, расположенная в Кыштыме и осуществляющая сбросы в воду.
В администрации Кыштыма в настоящее время не прокомментировали ситуацию.