В Архангельске осудили группу наркоторговцев

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Торговцы синтетическими наркотиками, сбывавшие "товар" через интернет-магазин в Архангельске, получили от 7 лет и 3 месяцев до 11 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в пятницу.
Как сообщает ГП, сообщникам возрастом от 21 до 31 года предъявили обвинения по статьям УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети "Интернет", организованной группой" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием сети "Интернет", организованной группой". Уголовное дело в отношении их лидера выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Как уточняет надзорное ведомство, их лидер получил 9 лет колонии строгого режима, а доступ к сайту был ограничен.