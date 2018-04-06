В Архангельске осудили группу наркоторговцев

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Торговцы синтетическими наркотиками, сбывавшие "товар" через интернет-магазин в Архангельске, получили от 7 лет и 3 месяцев до 11 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ в пятницу.

По данным надзорного ведомства, в 2014 — 2015 годах их лидер создал интернет-магазин, через который принимал заказы от "клиентов", а после оплаты на виртуальные счета сообщал им, где находятся тайники с наркотиками. Свою деятельность сообщники вели в Архангельске и Северодвинске, общий вес сбытого и подготовленного к продаже наркотика превысил один килограмм.

Как сообщает ГП, сообщникам возрастом от 21 до 31 года предъявили обвинения по статьям УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети "Интернет", организованной группой" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием сети "Интернет", организованной группой". Уголовное дело в отношении их лидера выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

"При назначении наказания суд учел отсутствие судимостей, явки с повинной, признание вины, активное способствование расследованию преступлений, наличие малолетних детей и назначил наказание в виде реального лишения свободы: Игорю Ефремову – на срок 11 лет, Кириллу Кольцу – 9 лет 6 месяцев, Денису Кондратьеву – 8 лет, Ивану Виноградову – 7 лет 6 месяцев, Сергею Петрову – 7 лет 3 месяца, всем с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщает ГП РФ.

Как уточняет надзорное ведомство, их лидер получил 9 лет колонии строгого режима, а доступ к сайту был ограничен.