На Урале осудили пенсионерку и ее сына за убийство почтальона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Обвиняемые в убийстве женщины-почтальона пенсионерка и ее сын получили 32 года лишения свободы на двоих в Екатеринбурге, сообщает прокуратура Свердловской области.
"Свердловский областной суд назначил Людмиле Рыжковой наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, ее 30-летнему сыну Константину Рыжкову – в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу", — уточняет ведомство.
По информации Свердловского областного суда, осужденные также обязаны выплатить 1 миллион 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда представителю погибшей и возместить расходы на погребение. "Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами", — отмечает суд.
Областное СУ СК РФ отмечает, что дело по факту случившегося возбуждалось по статьям "убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем" и "разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".