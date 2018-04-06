Фигуранта дела о покушении на росгвардейца нашли мертвым в Саратовском СИЗО

САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Роман Силенко, один из фигурантов дела о покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, в четверг утром обнаружен мертвым в камере следственного изолятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны и арестованы четверо жителей региона Михаил Силенко, Юлия Быстрова, Роман Силенко и Алексей Клусов.
Она уточнила, что при предварительном осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено, изъята предсмертная записка. "По данному факту УФСИН России по Саратовской области проводится проверка", — добавила представитель ведомства.
В региональном СУСК отметили, что следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. "Предположительно, 54-летний мужчина совершил суицид", — говорится в сообщении.