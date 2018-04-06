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Происшествия

ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег

10:5906.04.2018
(обновлено: 11:08 06.04.2018)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ. Архивное фотоСотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств в отношении одного из руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба ведомства.

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Ранее сообщалось, что следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей. "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде ходатайствах об аресте названа экстремистской организацией, поскольку ее члены, по мнению силовиков, руководствуются изданиями, которые ранее суды признали экстремистскими.

"Четвертого апреля Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении одного из руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", ч. 4, ст. 174.1 УК РФ "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "получены данные, свидетельствующие о том, что одним из обвиняемых по вышеуказанному уголовному делу, совместно с неустановленной группой лиц осуществлены действия, направленные на легализацию денежных средств, заведомо полученных от незаконной предпринимательской деятельности". Также установлено, что "размер легализованных денежных средств составил не менее 17 миллионов рублей из 140 миллионов рублей, полученных в наличном виде".

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© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В начале июня 2017 года под стражу были заключены руководитель саентологов Петербурга Иван Мацицкий, исполнительный директор организации Галина Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Рядовая участница организации Констанция Есаулкова заключена под домашний арест. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Участие в экстремистском сообществе".

Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.

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