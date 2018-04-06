ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств в отношении одного из руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщает пресс-служба ведомства.
"Четвертого апреля Следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении одного из руководителей религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", ч. 4, ст. 174.1 УК РФ "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, "получены данные, свидетельствующие о том, что одним из обвиняемых по вышеуказанному уголовному делу, совместно с неустановленной группой лиц осуществлены действия, направленные на легализацию денежных средств, заведомо полученных от незаконной предпринимательской деятельности". Также установлено, что "размер легализованных денежных средств составил не менее 17 миллионов рублей из 140 миллионов рублей, полученных в наличном виде".
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.