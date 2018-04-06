ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту аварии, в результате которой без отопления и горячей воды в начале марта остались более 14,5 тысячи жителей Смоленска, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация об отключении теплоснабжения поступила в главное управление МЧС по региону вечером 2 марта. По данным спасателей, из-за прорыва трубы на теплотрассе у дома №16/2 по Витебскому шоссе без отопления и горячей воды остались 153 жилых дома разной этажности с 14,5 тысячи человек, в том числе 3,5 тысячи детей, 23 социально-значимых объекта. В часть домов тепло вернулось уже 3 марта. По данным мэрии города, 4 марта в зоне отключения находилось порядка 70 жилых домов. Тепло и горячую воду им обещали вернуть на следующий день. По факту произошедшего СК начал доследственную проверку.

"Следственными органами… возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 2 марта на магистральной тепловой сети №1, принадлежащей ПАО "Квадра", произошел прорыв, в связи с чем отопление и горячее водоснабжение было частично прекращено в 153 многоквартирных домах, пяти детских садах, шести лечебных учреждениях, четырех школах и 13 предприятиях в Заднепровском районе.

"На следующий день ночью произошел второй прорыв магистральной тепловой сети №4, находящейся на балансе МУП "Смоленсктеплосеть", в связи с чем поставка теплоресурсов была прекращена не менее чем в 10 социальных объектах и ряде жилых домов", — информирует следствие.

Сейчас СК выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц филиала ПАО "Квадра" — "Смоленская генерация", МУП "Смоленсктеплосеть" и ряда управляющих компаний, ответственных за организацию теплоснабжения.