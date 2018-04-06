В Салехарде бродячие собаки второй раз за неделю напали на ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апр — РИА Новости. Ребенок пострадал от нападения стаи бродячих собак в Салехарде по пути в школу, это второй за неделю случай в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Инцидент, по данным полиции, произошел в четверг, когда 11-летний ребенок шел в школу.

"В результате нападения одна из собак укусила несовершеннолетнего за предплечье… После этого вторая собака укусила его за кисть. Сумев вырваться…, несовершеннолетний забежал в магазин. В последующем ребенок доставлен родителями в медицинское учреждение для оказания помощи", — говорится в сообщении.

В управлении МВД также подчеркнули, что госпитализация пострадавшему школьнику не понадобилась. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим.

Это второй подобный случай в Салехарде с начала недели. В понедельник УМВД сообщало, что от стаи собак пострадал 8-летний мальчик, который направлялся на детскую площадку. Ребенок был госпитализирован с множественными травмами, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять ход его расследования на контроль.

В связи с участившимися случаями нападения собак на детей полиция Салехарда через сайт окружного управления МВД обратилась к родителям, рекомендовав им сопровождать школьников по дороге на учебу и обратно.