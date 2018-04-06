В Салехарде бродячие собаки второй раз за неделю напали на ребенка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апр — РИА Новости. Ребенок пострадал от нападения стаи бродячих собак в Салехарде по пути в школу, это второй за неделю случай в столице Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает в пятницу региональное управление МВД.
"В результате нападения одна из собак укусила несовершеннолетнего за предплечье… После этого вторая собака укусила его за кисть. Сумев вырваться…, несовершеннолетний забежал в магазин. В последующем ребенок доставлен родителями в медицинское учреждение для оказания помощи", — говорится в сообщении.
В управлении МВД также подчеркнули, что госпитализация пострадавшему школьнику не понадобилась. Сотрудники полиции проводят проверку в связи с произошедшим.
В связи с участившимися случаями нападения собак на детей полиция Салехарда через сайт окружного управления МВД обратилась к родителям, рекомендовав им сопровождать школьников по дороге на учебу и обратно.