В Волгоградской области подтопило более 40 населенных пунктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 40 населенных пунктов оказались частично подтоплены в Волгоградской области; в опасной зоне проживают почти 4,4 тысячи человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМЧС России по области.

Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим ЧС.

"По данным на 8.00 мск, сложная паводковая обстановка сложилась в восьми муниципальных образованиях. В них частично подтоплен 41 населенный пункт, 3548 придворовых территории, 894 домовладения, в которых проживают 4353 человека", — сказал собеседник агентства. В пункты временного размещения и к родственникам отселено 138 человек.

Мониторинг гидрологический обстановки осуществляется круглосуточно. Работает межведомственный оперативный штаб. Жителям, отказавшимся от отселения, организована доставка продуктов питания, средств первой необходимости и медикаментов. В ликвидации последствий паводка задействованы 886 человек и 220 единиц техники.