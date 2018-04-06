Суд в Кемерово оставил под стражей охранника ЧОПа ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, работавшего в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Антюшина Сергея Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.
Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.
Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.