Суд в Кемерово оставил под стражей охранника ЧОПа ТЦ "Зимняя вишня"

Охранник торгового центра Зимняя вишня Сергей Антюшин в Заводском районном суде в Кемерове, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ. Архивное фото

Охранник торгового центра Зимняя вишня Сергей Антюшин в Заводском районном суде в Кемерове, где рассматривается дело о пожаре в ТЦ. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, работавшего в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Заводский районный суд Кемерово арестовал Антюшина до 25 мая.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Антюшина Сергея Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — сказала судья.

Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.

Как сообщалось ранее, всего по делу были задержаны, а затем арестованы семь человек: управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат") Георгий Соболев, руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игорь Полозиненко и сотрудник "Системного интегратора", отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ, Александр Никитин и сотрудник ЧОПа, который, как полагает следствие, отключил систему оповещения при пожаре Сергей Антюшин, гендиректора компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Все фигуранты за исключением Соболева обжаловали арест.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.