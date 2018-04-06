В Омске нашли пропавшего школьника

НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Пропавшего в Омске 11-летнего школьника нашли: он заночевал у соседа, не застав дома бабушку, сообщает УМВД по Омской области.

Ранее сообщалось, что полиция и волонтеры в Омске разыскивают не вернувшегося в четверг домой 11-летнего школьника. В полицию вечером в четверг обратилась мама ребенка, которая сообщила, что сын в обеденное время ушел из дома по улице Заозерной и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

"Около часа назад его местонахождение установлено. Как выяснилось, он приехал вчера вечером к проживающей в поселке Николаевке бабушке, но не застал ее дома и зашел в соседний дом. Заигрался со своим ровесником и остался ночевать. К бабушке пришел сегодня утром, о чем она сразу же сообщила в полицию", — говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, противоправных действий в отношении подростка не совершено. Полицейские выражают благодарность всем, кто принял участие в поисках ребенка.

Мальчика искали все наружные службы полиции, правоохранители опросили родственников, знакомых и одноклассников мальчика. К поискам также подключались волонтеры.