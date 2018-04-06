В Омске задержали рейс в Москву из-за повреждения самолета

НОВОСИБИРСК, 6 апр – РИА Новости. Регулярный авиарейс в Москву в пятницу задержан в аэропорту Омска из-за повреждения лайнера А-321 специальным лифтом при погрузке пассажира с ограниченными возможностями, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Причиной задержки вылета пассажиров к месту назначения послужило повреждение воздушного судна А-321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями передвижения", — говорится в сообщении.
Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства, контролирует соблюдение прав 136 пассажиров задержанного рейса.