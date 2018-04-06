На Дальнем Востоке отметили рост площади лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 16,9 тысячи гектаров, в основном за счет распространения огня в Приамурье, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в ДФО возникло 48 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 85 очагов", — говорится в сообщении.

По данным лесного ведомства, 43 пожара действовали в Амурской области, в частности, один – в Хинганском государственном природном заповеднике, 35 — в Приморском крае, четыре — в Еврейской автономии, три — в Хабаровском крае.

За сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 16,9 тысячи гектаров. Практически вся она пришлась на Амурскую область – 14,5 тысячи гектаров. На утро пятницы пожарные продолжают тушить 50 пожаров: 26 — в Амурской области, 19 — в Приморском крае, три — в Хабаровском крае, два — в Еврейской автономной области.

С начала пожароопасного периода 2018 года в Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано 198 лесных пожаров на площади 55 тысячи гектаров. За аналогичный период 2017 года в округе было зарегистрировано 134 пожара на площади 56,1 тысячи гектаров.

На тушении огня в Приамурье из числа ФБУ "Авиалесоохрана" привлечено 48 человек, ожидается прибытие еще 50 человек в субботу. На территории 18 районов региона действует особый противопожарный режим. Введен режим ЧС на территории Свободненского и Шимоновского районов области. Кроме того, введен особый пожарный режим в трех районах Приморского края.