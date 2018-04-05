САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура через суд потребовала временно закрыть торговый центр "Урицкий" в Пензе из-за нарушений пожарной безопасности, сообщила в четверг прокуратура области.

После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в российских регионах начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"Прокурором Ленинского района Пензы… направлено в суд исковое заявление о запрете ООО "Альфа-Эко" деятельности по эксплуатации (использованию) здания кинотеатра "Современник" до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности выявили в ряде помещений торгового центра. В частности, проверяющие установили, что в здании нет системы автоматического пожаротушения, двери эвакуационных выходов не могут быть изнутри свободно открыты без ключа, в подвальном помещении, где также имеются торговые залы, отсутствует система противодымной вентиляции.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что разрешение на ввод в эксплуатацию здания этого торгового центра администрация города не выдавала, добавили в надзорном ведомстве.

"Выявленные многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, отсутствие разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию свидетельствуют о недопустимости использования помещений торгового центра для целей, связанных с массовым пребыванием людей, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья находящихся на объекте граждан", — отметили в прокуратуре.

Ранее в прокуратуре сообщили, что ведомство также направило в суд иск с требованием закрыть на время кинотеатр "Современник" в Пензе из-за многочисленных грубых нарушений пожарной безопасности.