В Петербурге произошел хлопок газа на АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Хлопок остаточных газов произошел на АЗС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

"В 15:37 поступило сообщение о хлопке на АЗС "Линос" по адресу: Красногвардейский район, Ириновский проспект, 16", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории АЗС "Линос" проводились демонтажные работы пустого подземного резервуара. Произошел хлопок остаточных газов, в результате чего повреждена кровля над заправочными колонками. Возгорания не было, в результате никто не пострадал.