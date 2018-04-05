СК начал проверку после падения вертолета на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту падения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае в четверг днем, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее сообщалось, что вертолет упал во время выполнения сельскохозяйственных работ по обработке полей в районе станицы Старомарьевской Шпаковского района, 74-летний пилот был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.