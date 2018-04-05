В Самаре локализовали пожар на судоремонтном заводе

САМАРА, 5 апр – РИА Новости. Пожар, возникший в четверг на судоремонтном заводе в Самаре во время распиловки танкера, локализован, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Куйбышевском районе Самары загорелась рубка танкера, который распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, пожарные работали по повышенному рангу 1-БИС. Никто не пострадал.

"Пожар локализован в 14.38 (13.38 мск). На месте работали 38 человек и семь единиц техники", — сказал собеседник агентства.