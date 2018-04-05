В Самаре загорелся танкер, который распиливали на металлолом

САМАРА, 5 апр — РИА Новости. Танкер, который распиливали на металлолом, загорелся на одном из судоремонтных заводов в Куйбышевском районе Самары, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

"Возгорание произошло во время распиловки танкера, загорелась рубка 10 на 10 квадратных метров. По сути, это уже был металлолом, материального ущерба нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного в 12.40 (11.40 мск), площадь пожара составила 360 квадратных метров, пожарные работают по повышенному рангу 1-БИС. По предварительным данным, пострадавших нет.