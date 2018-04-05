Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, соблазнив ее свадьбой и круизом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужчина, ограбивший и убивший знакомую из социальной сети, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
Следствие установило, что в 2015 году обвиняемый познакомился в "Одноклассниках" с 48-летней москвичкой. С марта по май 2016 года он обманом убедил женщину перечислить на его банковскую карту и счет мобильного телефона более 150 тысяч рублей. Затем под предлогом поездки в круиз и заключения брака мужчина предложил ей встретиться в Псковской области.
Сообщается, что 14 мая 2016 года он вывез женщину в лесной массив на территории Ленинградской области. Там он убил ее, закопал на месте преступления, после чего скрылся, похитив имущество на сумму порядка 160 тысяч рублей.