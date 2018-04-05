В Пятигорске в двух ТЦ нашли нарушения норм пожарной безопасности

ПЯТИГОРСК, 5 апр — РИА Новости. Суд приостановил работу торговых центров "Вершина Плаза" и "Галерея" в Пятигорске из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщает Ставропольский краевой суд.

Ранее по той же причине в Ставрополе были закрыты ТЦ "Космос" и "Москва". Проверки в крае начались после трагедии в Кемерово, где в торговом центре "Зимняя вишня" в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

"Пятигорский городской суд принял к производству иски прокурора города, обратившегося в суд с требованием о запрете эксплуатации помещений торгово-развлекательного центра "Вершина Плаза" и торгово-развлекательного центра "Галерея" до устранения выявленных нарушений противопожарного режима", — говорится в сообщении.

По искам приняты обеспечительные меры в виде временного запрета доступа в здания ТРЦ до вступления в законную силу решений суда, уточняется в сообщении. Суд готовит дела к рассмотрению.