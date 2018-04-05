Суд 16 апреля рассмотрит жалобу на приговор врачу Мисюриной

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Мосгорсуд 16 апреля проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии за смерть пациента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Рассмотрение апелляционных жалоб Мисюриной, ее адвокатов, апелляционного представления на приговор Черемушкинского суда от назначено на 16 апреля на 12:00", — сказала Солопова.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор врачу-гематологу вызвал широкий резонанс. По данным СМИ, требование о пересмотре ее дела подписали десятки тысяч человек, в том числе врачи, усомнившиеся, что именно действия медика привели к смерти пациента. Ситуацию комментировали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Ольга Голодец, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и другие высокопоставленные лица. В СПЧ выступили за пересмотр в апелляционной инстанции приговора по этому делу.