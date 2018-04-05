В Вологодской области ребенок пострадал при падении наледи с крыши дома

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Ребенок пострадал от падения наледи с крыши дома в Череповецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

"В Череповецком районе Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения снега с крыши дома", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 3 апреля на ребенка в деревне Шулма с крыши упала наледь. С травмами ребенок был доставлен в больницу.

"По оценкам специалистов-медиков, у пострадавшего обнаружены переломы плечевой и бедренной костей, которые расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью", — сказано в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальная санкция – год лишения свободы.