В Волгоградской области 2,2 тысячи человек остаются в зоне подтопления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости. Сложная паводковая обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях Волгоградской области, где в зоне подтопления проживают более 2,2 тысячи человек, сообщает ГУМЧС России по региону.

Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всей области был введен режим ЧС.

"Сложная обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском и городском округе городе Михайловке. В данных районах частично подтопленными остаются 27 населенных пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек", — говорится в сообщении.

Из подтопленных районов отселено 328 человек, из них в пункты временного размещения — 39 человек. Спасатели круглосуточно мониторят паводковую обстановку. Накануне в русле реки Вязовка в Еланском районе были проведены подрывные для ликвидации ледового затора.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовано более 800 человек и 220 единиц техники.