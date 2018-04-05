В Казани студент потушил пожар в университете, задув огонь

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Сети опубликовано видео, на котором студент Казанского архитектурно-строительного университета пытается потушить загоревшуюся в столовой вуза электропроводку, сообщает портал "БИЗНЕС Online".

На записи видно, как молодой человек усиленно дует на очаг возгорания, после чего пытается сбить пламя тряпкой. На фоне слышно, как очевидцы призывают студента "не дуть туда".

В результате студенту удается погасить огонь. К этому моменту молодому человеку принесли огнетушитель.