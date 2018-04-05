Еще в одном районе Приморья ввели особый противопожарный режим

Сотрудники Лесной охраны во время учений по отработке тактики тушения лесных пожаров в Приморском крае

Сотрудники Лесной охраны во время учений по отработке тактики тушения лесных пожаров в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Кавалеровском районе Приморья из-за повышения пожарной опасности, сообщает в четверг администрация края.

Ранее сообщалось, что со 2 апреля особой противопожарный режим был введен на территории Уссурийского городского округа.

"Постановлением администрации Кавалеровского района в среду, 4 апреля, на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим", — говорится в сообщении.

По данным властей, для стабилизации обстановки в районе увеличены силы и средства для тушения лесных пожаров. Сегодня там работают 137 человек, в их числе — сотрудники "Приморской авиабазы", "Приморского лесничества", силы арендаторов лесных участков. В районе задействованы 26 единиц техники.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в Лесозаводском ГО, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах. Локализовано шесть пожаров в Кавалеровском, Ханкайском районах и Уссурийском ГО. На утро 5 апреля полыхают 11 лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.