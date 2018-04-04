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Происшествия

Наташа Селезень перед гибелью махнула рукой из окна горящей "Зимней вишни"

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (884)
19:0504.04.2018
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМемориал у Огня Вечной Славы в Пятигорске в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в КемеровеМемориал у Огня Вечной Славы в Пятигорске в память о погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КЕМЕРОВО, 4 апр — РИА Новости. Среди 64 жертв пожара, который охватил 25 марта кемеровский торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня", оказалась жительница Топкинского района Кемеровской области Наталья Селезень, которая успела вывести своего ребенка из горящего здания, но погибла, помогая эвакуировать других людей. Дочь Натальи Арина в последний раз увидела мать, когда та из окна горящего комплекса махнула ей рукой.

Сотрудники МЧС в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Местные общественные организации и предпринимательские сообщества объединили усилия всех желающих безвозмездно помогать пострадавшим в результате пожара, дополнительно к тому, что делают госструктуры. По данным общественного объединения, в первую неделю работы на его сайт поступило свыше 300 предложений о помощи пострадавшим, координаторы центра начали работу по направлению юридической, психологической, социальной помощи конкретным адресатам.

Ее тепла хватало на всех

Друзья и коллеги Натальи Селезень поделились с РИА Новости воспоминаниями о ней.

Наталья почти 9 лет работала в муниципальном бюджетном учреждении "Топкинский центр социального обслуживания", а 5 лет назад была назначена на должность заведующего отделением социального обслуживания на дому.

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Коллеги характеризуют ее как очень трудолюбивого, грамотного и творческого сотрудника, доброжелательность и толерантность которого позволили ей не допустить ни одной конфликтной ситуации.

Селезень была яркой, неординарной личностью и очень одаренным человеком, она вязала одежду и игрушки, вышивала, рисовала, делала поделки и картины из бумаги, пела, умела импровизировать, но при этом занималась внедрением норм ГТО в своем учреждении.

"В 2015 году стала победительницей муниципального конкурса "Лучший по профессии", принимала участие в областном этапе конкурса. Проводила курсы для социальных работников по повышению квалификации на базе Кемеровского государственного университета. За добросовестный труд, высокий профессионализм, реализацию социальной политики награждена почётными грамотами администрации Топкинского муниципального района. 7 марта 2018 года награждена юбилейной медалью "75 лет Кемеровской области", — говорится в некрологе, составленном коллегами.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Одна из сотрудников социальной защиты посетовала, что Наташи не хватает не только на работе — "как будто часть сердца у всех нас забрала".

"Она переживала за всех и всем старалась помочь. Не только словом, но и делом. Мы даже называли Наташу нашим психологом. Она не только участвовала во всех мероприятиях, но и сама их организовывала. Могла ночи напролет шить реквизиты для праздника или костюм для дочери", — рассказала собеседница.

Друзья подчеркивают, что Наташа всегда выслушивала и находила такие слова, после которых серьезные проблемы переставали казаться таковыми. Любила генерировать новые идеи и делать сюрпризы.

"Она была убеждена, что дорогого человека нужно обязательно поздравить как-то необычно, чтобы он запомнил это надолго. Например, когда ее подруге надо было переезжать в дом, где не был закончен ремонт, Наташа собрала общих знакомых, и мы за вечер поклеили обои во всех комнатах. В другой раз она решила сделать сюрприз молодой маме, которая возвращалась из роддома, тогда мы украсили дом и двор шарами", — продолжила воспоминания подруга Селезень.

Министр МЧС РФ Владимир Пучков у здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День рождения между гибелью и похоронами

Можно не верить в мистические знаки судьбы, но в числах жизни и смерти Натальи Селезень действительно есть нечто загадочное.

Горе постигло не только Топки, Кемерово, но и всю страну 25 марта 2018 года, когда в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибло более 60 человек. Взрослые и дети за несколько минут до пожара могли строить любые планы, но никто из них даже подумать не мог о смерти.

Одна из близких подруг Натальи написала в социальной сети: "Моя девочка, мое солнышко, ты была самым светлым человеком, нашим лучиком и нашей звездочкой! 26 марта у тебя должен был быть день рождения, но накануне вечером ты пошла смотреть кино в "Зимнюю вишню" и не вернулась".

Действительно, в понедельник, 26 марта, Наталье Селезень исполнилось бы 38 лет. Во вторник ее отпели в церкви преподобного Сергия Радонежского в городе Топки и похоронили.

Опубликован вырезанный фрагмент видео пожара в ТЦ Зимняя вишня.
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"Наташенька, как много ты не успела сделать! Столько всего было запланировано! Светлый, добрый человек! Душа наша! Палочка-выручалочка, инициативная, все знающая! Психолог и педагог от сердца!" — из поста в социальной сети.

Семья и пиратский день рождения

На работе ее считали специалистом, который мог заменить практически любого, но и в семейной жизни Наташа оставалась центральной фигурой.

Одна из приятельниц Селезень рассказала, что она серьезно занималась дочкой Ариной, всесторонне ее развивала. Девочка посещает в музыкальную школу, играет на пианино, ходит в английскую школу. Четверть она закончила на одни пятерки, что и послужило поводом отметить это событие в "Зимней вишне".

Здание торгового центре Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Наташа старалась привязать дочери любовь к творчеству. Что сама очень любила и делала. Мы, подруги, на день рождения Наташи даже приготовили подарок, сертификат в магазин "Все для рукоделия", потому что она могла часами там ходить и выбирать. Ей хотелось всем заниматься, особенно пробовать что-то новое", — вспоминала она.

Подруга добавила, что со своим мужем Славой Наташа была знакома давно. "Когда Наталья уезжала в "Орленок" работать вожатой, то Слава ждал очень ее возвращения. Мы еще смеялись, что он ее ждет как из армии. Вячеслав тоже творческая натура. На гитаре всегда играл, а Наташа пела. Кстати в последний год Наташа сама захотела овладеть этим инструментом и самостоятельно училась играть", — продолжила рассказ собеседница.

Наталья и ее муж, как люди неравнодушные и творческие, на день рождения Арины каждый раз придумывали что-нибудь необычное — то "Пиратский день рождения", то "Химия и опыты".

Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
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Она помахала мне рукой

Друзья отмечают, что Наташа знала, как вести себя в любой ситуации, ведь она работала с детьми в "Орленке", где была вожатой. Все, кто знал ее, единодушно утверждают, что женщина погибла, спасая других – помогала выбраться из горящего здания детям.

Общими усилиями знакомых и очевидцев удалось примерно восстановить хронологию трагедии в "Зимней вишне".

Наташа Селезень с дочкой Аришей и ее подруга Татьяна Дарсалия с дочкой Элей были в кинотеатре, когда в зал вбежала женщина и крикнула "Пожар!". Матери велели девочкам взяться за руки и бежать. Со слов Арины, все, кто был впереди, шли медленно, и дети их обгоняли. Только оказавшись за пределами торгового центра, Арина и Эля обнаружили, что мам с ними больше не было — они остались в здании.

"В окне четвертого этажа, из которого выпал мальчик, Арина увидела маму. Наташа показала на рюкзак и выкинула его в окно, чтобы та его подобрала. Когда я спросила: "Тебе мама что-нибудь крикнула?", Ариша мне ответила: "Нет, она мне помахала рукой", — написала приятельница в социальной сети.

Пожарная сигнализация. Архив
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Друзья уверены, что обе женщины не пытались любой ценой выбраться из горящего центра, так как не в характере бывшей вожатой из "Орленка" было думать о собственной жизни, если рядом оставались дети.

Тела Наташи и Татьяны обнаружили одними из первых. "Нашли их вместе. Вместе и опознали. Как показало вскрытие, после потери сознания сердце Натальи билось еще 30 минут", — поделилась подруга.

P.S.

У Натальи остались: дочь Селезень Арина Вячеславовна (11 лет), муж Селезень Вячеслав Владимирович, мать Раева Елена Михайловна, а еще десятки подопечных по социальной защите и друзей, которые считают ее героем.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах
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