МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Андрей Григорьев. В Таганроге задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников Авиационно-технического комплекса имени Бериева. Одни пострадавшие лишились зрения, другие до сих пор не могут ходить. Мотивы задержанного устанавливает следствие. О том, как токсичный тяжелый металл чуть не убил три десятка человек, — в материале РИА Новости.

Волна отравлений

Хотя об инциденте стало известно лишь в начале марта, первые пострадавшие поступили в городские больницы еще в ноябре 2017-го. Жаловались на резкое ухудшение самочувствия, нестерпимые боли, интенсивное выпадение волос. Были и другие симптомы.

Так, к врачам обратился 34-летний ведущий инженер-конструктор ТАНТК имени Бериева Константин Колесников. "У мужа возникли острые боли в животе, началась сильная рвота, — рассказала РИА Новости его супруга Елена. — Костю положили в больницу, а через четыре дня у него стали выпадать волосы на голове". По ее словам, Колесников вел здоровый образ жизни, спиртное и наркотики не употреблял.

© Фото : из личного архива Константина Колесникова Константин Колесников с сыновьями © Фото : из личного архива Константина Колесникова Константин Колесников с сыновьями

Спустя две недели лечения он пошел на поправку. Вернулся домой. Но ненадолго. В конце декабря его состояние резко ухудшились — отказали ноги, ослеп. Анализы подтвердили диагноз "острое отравление соединениями тяжелых металлов". Сейчас пострадавший лечится в Москве.

"Медики сказали, что зрение должно вернуться и на ноги я тоже встану, но для этого потребуется минимум год, — объяснил РИА Новости Колесников. — У остальных коллег отравление протекает по-разному. Кто-то тоже ослеп, кто-то не ходит. Врачи говорят, что яд мог проникнуть в организм вместе с пищей или водой".

Всего со схожими симптомами в больницу в разное время обратились 30 работников предприятия.

Яд на заводе

Сразу после ЧП специалисты взяли пробы воды и воздуха, однако источник отравления выявить пока не удалось. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". "Это чрезвычайное происшествие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт, — пояснили РИА Новости в пресс-службе завода. — Предприятие, к сожалению, оказалось местом преступления".

Как сообщили в полиции, задержанный — 37-летний местный житель. Его мотивы до конца не установлены, в числе прочих не исключается месть.

"СМИ сейчас называют имя задержанного, он действительно работает у нас, но лично я с ним никогда не конфликтовал, — отметил пострадавший Колесников. — Мы близко не общались, хотя по работе пересекались довольно часто. Ничего плохого сказать о нем не могу. Вел себя всегда адекватно. Открытых стычек с другими сотрудниками у него тоже не было".

В обстоятельствах произошедшего разбирается следствие.

Смертельный металл

Медики относят таллий к самым токсичным тяжелым металлам. Отравление обычно приводит к серьезному поражению внутренних органов, в том числе печени и почек, обостряются хронические заболевания.

"Если человек отравился таллием, бабушкиными кефирами он уже не отопьется, — говорит РИА Новости старший научный сотрудник химического факультета МГУ Игорь Родин. — Нужны срочная госпитализация, диализ, различные промывания. Есть специальные антидоты, связывающие тяжелые металлы. Думаю, на таллий они тоже действуют. Хотя если этот металл попал в системный кровоток, вывести его оттуда очень непросто".

Специалист подчеркивает, что отравление таллием, как и любое другое, люди переносят по-разному. "Все зависит от дозы и особенностей организма. Это очень индивидуально, у кого-то обойдется, у кого-то — нет. К летальному исходу приводят граммы, может, даже доли грамма. Таллий довольно распространенный среди отравителей яд. Его сложно выявить, и он относительно доступный", — резюмирует эксперт.