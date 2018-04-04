Пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" в Москве эвакуируют вертолетами

14:3404.04.2018
(обновлено: 14:57 04.04.2018)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в московском ТЦ "Персей" эвакуируют в больницу двумя санитарными вертолетами, сообщает "Московский авиационный центр" (МАЦ).
"Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с места пожара одного пострадавшего. К месту ЧС прибывает второй санитарный вертолет для эвакуации еще одного пострадавшего при пожаре", — сказал собеседник агентства.
Пожарные это или сотрудники ТЦ, в пресс-службе не уточнили.
По официальным данным ГУМЧС, при пожаре погиб один человек и пострадали трое пожарных. В каком состоянии находятся огнеборцы, пока неясно.
Возгорание на складе торгового центра "Персей для детей" произошло в среду днем.
Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности.
Из горящего торгового центра посетителей эвакуировали по спасательной лестнице. Из здания вышли более 600 человек.
В районе 13.30 мск службы МЧС сообщили о том, что открытое горение в ТЦ было ликвидировано.
Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров.
После этого пожарные провели так называемую проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
В результате пожара погиб работник ТЦ. Кроме того, пострадали шесть сотрудников Федеральной противопожарной службы, их эвакуировали вертолетами.
Последний раз сотрудники пожарного надзора проверяли торговый центр в марте.
Нарушений, которые могли повлиять на возникновение пожара, тогда в ТЦ не нашли.