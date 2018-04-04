Пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" в Москве эвакуируют вертолетами

Пожар в ТЦ "Персей" в Москве (24)

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют пострадавшего при пожаре в детском торговом центре Персей в Москве. 4 апреля 2018

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют пострадавшего при пожаре в детском торговом центре Персей в Москве. 4 апреля 2018

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Пострадавших при пожаре в московском ТЦ "Персей" эвакуируют в больницу двумя санитарными вертолетами, сообщает "Московский авиационный центр" (МАЦ).

"Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с места пожара одного пострадавшего. К месту ЧС прибывает второй санитарный вертолет для эвакуации еще одного пострадавшего при пожаре", — сказал собеседник агентства.

Пожарные это или сотрудники ТЦ, в пресс-службе не уточнили.

По официальным данным ГУМЧС, при пожаре погиб один человек и пострадали трое пожарных. В каком состоянии находятся огнеборцы, пока неясно.