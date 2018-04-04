В Пензе обрушилась часть кирпичной кладки жилого дома

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Часть наружной кладки многоквартирного жилого дома обрушилась с 4 по 2 этажи в Пензе, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"В 18.40 мск 3 апреля поступила информация об обрушение наружной кладки стены многоквартирного жилого дома №10 по улице Кулибина. Произошло обрушение наружной кладки угла стены с 4 по 2 этаж дома. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дом кирпичный, 5-этажный, одноподъездный (бывшее общежитие), 1965 года постройки. В доме расположено 238 жилых помещений, большинство из которых находится в собственности жильцов.

"В течение нескольких лет происходят обрушения частей кирпичной кладки наружных стен с 1 по 5 этаж. С 1 декабря 2015 года дом признан аварийным и подлежит сносу. Расселение и снос были запланированы до 31 декабря 2024 года", — отметил собеседник агентства.