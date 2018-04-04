МЧС не зафиксировало превышение содержания сероводорода у "Ядрово" за сутки

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Специалисты МЧС и Роспотребнадзора вновь не выявили за прошедшие сутки превышения содержания сероводорода вблизи мусорной свалки "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, сообщает в среду МЧС России.

По данным муниципалитета, выброс свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамске произошел 21 марта, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.

"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были, лабораториями ЦСООР "Лидер", ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлен 31 замер воздуха", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, 6 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Постановлением главы района утверждена "дорожная карта" по минимизации выхода токсичных газов с полигона "Ядрово".

В круглосуточном режиме продолжают работать оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ "Мосэкомониторинг" с целью непрерывного мониторинга воздуха.