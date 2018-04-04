В Кисловодске ищут водителя, не заметившего выпавшую из автобуса женщину

ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости. Госавтоиспекция ищет в Кисловодске водителя, который не заметил, как из его автобуса выпала пенсионерка, сообщает управление ГИБДД по краю.
В результате пострадала 69-летняя пенсионерка, она получила травму головы и самостоятельно обратилась в городскую больницу. По данным ведомства, водитель покинул место автоаварии, сейчас проводятся разыскные мероприятия по установлению личности водителя и регистрационных знаков транспортного средства. "Проверяются все автобусы, которые следуют по маршруту №28. Водителю грозит лишение прав", — добавили в УГИБДД.