В Кисловодске ищут водителя, не заметившего выпавшую из автобуса женщину

ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости. Госавтоиспекция ищет в Кисловодске водителя, который не заметил, как из его автобуса выпала пенсионерка, сообщает управление ГИБДД по краю.

"По предварительной версии, во вторник неустановленный водитель, управляя, предположительно, автобусом, выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, при движении открыл дверь салона, в результате чего при резком торможении допустил падение пассажира", — говорится в сообщении.

В результате пострадала 69-летняя пенсионерка, она получила травму головы и самостоятельно обратилась в городскую больницу. По данным ведомства, водитель покинул место автоаварии, сейчас проводятся разыскные мероприятия по установлению личности водителя и регистрационных знаков транспортного средства. "Проверяются все автобусы, которые следуют по маршруту №28. Водителю грозит лишение прав", — добавили в УГИБДД.