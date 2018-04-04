МЧС назвало причину задымления в саратовском ТЦ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Семьсот посетителей торгового центра "Триумф-Молл" в Саратове эвакуировали в среду из-за короткого замыкания в электрощитовой, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Представитель ГУМЧС по региону сообщила РИА Новости, что задымление произошло на втором этаже ТЦ из-за короткого замыкания, сообщение об этом поступило около 11.20 (10.20 мск).
"Задымление было без распространения. Эвакуировали порядка 200 человек. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время ТЦ продолжил работу в обычном режиме.