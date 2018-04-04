МЧС назвало причину задымления в саратовском ТЦ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Семьсот посетителей торгового центра "Триумф-Молл" в Саратове эвакуировали в среду из-за короткого замыкания в электрощитовой, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Московской области На складах промзоны в Подольске вспыхнул пожар

Как уточнил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, после короткого замыкания возгорания не последовало. Обстоятельства ЧП выясняются.

Представитель ГУМЧС по региону сообщила РИА Новости, что задымление произошло на втором этаже ТЦ из-за короткого замыкания, сообщение об этом поступило около 11.20 (10.20 мск).

"Задымление было без распространения. Эвакуировали порядка 200 человек. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время ТЦ продолжил работу в обычном режиме.