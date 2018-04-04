Житель Воронежской области получил 13 лет колонии за насилие над девочками

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Воронежской области за насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

В отношении 52-летнего жителя Богучарского района было возбуждено дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". Санкция данной статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, в апреле 2017 года в рабочем поселке Кантемировка осужденный, увидев восьмилетнюю девочку, которая заходила в дом без сопровождения взрослых, проследовал за ней. В подъезде… мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Девочка о случившемся рассказала матери, и та заявила в правоохранительные органы. Благорадя полученному описанию преступника сотрудники полиции при патрулировании обратили внимание на мужчину, подходящего по приметам, и пригласили того в следственный отдел, где его опознали потерпевшая и жильцы дома.

В ходе следствия выяснилось, что воронежец в 2012 году в городе Россошь совершил аналогичное преступление в отношении двух девочек 5 и 6 лет. Потерпевшие дети и свидетели также уверенно опознали его.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.