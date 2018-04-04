В России подтоплены паводком более 800 жилых домов

Подтопление домов в результате паводка в городе Белокуриха Алтайского края. 26 марта 2018

Подтопление домов в результате паводка в городе Белокуриха Алтайского края. 26 марта 2018

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Свыше 800 жилых домов и более 3,1 тысячи приусадебных участков подтоплены талыми водами в 72 населенных пунктах на территории четырех федеральных округов страны, сообщает в среду МЧС России.

"На территории РФ остаются подтопленными 72 населенных пункта (в республиках Тыва, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Волгоградской и Воронежской областях), 811 жилых домов (Волгоградская область), 3195 приусадебных участков (Республика Хакасия, Волгоградская область, Воронежская область), 10 низководных мостов (Саратовская область, Рязанская область, Воронежская область) и 5 участков автодорог (Липецкая область)", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из опасных зон отселены 406 человек, 61 из них находятся в пунктах временного размещения, остальные у родственников и знакомых.

"Имеются маршруты объезда, противопожарное прикрытие организовано, жизнедеятельность населения не нарушена", — отмечают спасатели.