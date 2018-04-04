Воробьев заявил, что готовится участвовать в выборах главы Подмосковья

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что готовится принять участие в выборах главы Московской области.

"Мне очень нравится наша работа. Огромное количество планов у меня существует, поэтому я готовлюсь к выборам", — рассказал Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".