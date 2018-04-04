Нижегородскую семиклассницу будут судить за избиение 12-летней девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД 4 апр — РИА Новости. Четырнадцатилетняя жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом за жестокое избиение 12-летней девочки и разбой, сообщил РИА Новости заместитель прокурора Советского района Нижнего Новгорода Владимир Козицын.

Преступление произошло в конце декабря 2017 года. Обвиняемая вместе с подругой, которой тогда еще не исполнилось 14-ти лет, вызвали из дома на улицу 12-летнюю девочку, с которой они познакомились через соцсети.

"Подруги стали вдвоем избивать девочку. А затем обвиняемая, которая била девочку ногами, поднесла к ее голове зажигалку, чиркнула и угрожала, что подожжет ей лицо и волосы. Испуганная школьница отдала нападавшим два телефона – свой и мамин, а также музыкальную колонку, принесенную ею из дома. Таким образом, зажигалку рассмотрели как предмет, используемый в качестве оружия. Поэтому случившееся и расценивается как разбойное нападение", — пояснил заместитель прокурора района.

По его словам, когда избитая девочка вернулась домой, мама вызвала полицию.

"Уголовная ответственность за разбой предусмотрена с 14-ти лет, поэтому дело возбуждено только в отношении одной из нападавших. Статья 162 часть 2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, но 14-летней девочке, скорее всего, грозит лишь условное наказание", — рассказал Козицын.

Уголовное дело передано в суд, добавил он.