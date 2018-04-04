В еще одном районе Волгоградской области ввели режим ЧС из-за паводков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Режим чрезвычайной ситуации введен во Фроловском районе Волгоградской области, всего в зоне подтопления в регионе находятся более 2,1 тысячи человек, из них около 360 эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. Режим ЧС был введен в Кумылженском районе и городском округе город Михайловка.

"К настоящему времени режим ЧС введен также во Фроловском районе. В зоне подтопления находятся 31 населенный пункт, 790 домов и 2680 придомовых территорий, в которых проживают 2137 человек", — сказал собеседник.

Для отселения людей, попавших в зону подтопления, развернуто 18 пунктов временного размещения. "В настоящее время отселено 359 человек, из которых в ПВР находятся 41 человек", — отметил представитель областного МЧС.

По информации гидрометцентра, 4-5 апреля на притоках рек Хопра, Медведицы и на реке Иловля в регионе ожидается интенсивный подъем уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок.