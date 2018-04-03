ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам‍

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом сообщило управление ведомства по Свердловской области.

В ходе спецоперации задержали троих россиян и одного гражданина Украины.

Где именно служат или работают задержанные не уточняется. Также неизвестно, какой стране они намеревались передать секретные документы.

"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — говорится в релизе.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить.

ФСБ решила не возбуждать уголовное дело. Сотрудники спецслужбы ограничились официальным предостережением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

Задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Также известно, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Но не сообщается, был ли он осужден.

Задержания за шпионаж

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств.

Так, в середине февраля сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева.

Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности России. Возбуждено дело по статье "Шпионаж".

В декабре 2017 года Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Житнюка, которого подозревают в госизмене. По данным СМИ, Житнюк передавал секретную информацию Центральному разведывательному управлению США. Эти сведения касались российского Военно-морского флота.

В сентябре прошлого года в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали украинским властям информацию о Черноморском флоте.

Весной 2017 года в Самаре поймали агента украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.

Тогда же одиннадцать лет колонии за шпионаж получил житель Эстонии Арсен Мардалейшвили.