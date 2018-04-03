ФСБ предотвратила передачу секретных данных иностранным спецслужбам‍

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом сообщило управление ведомства по Свердловской области.
Где именно служат или работают задержанные не уточняется. Также неизвестно, какой стране они намеревались передать секретные документы.
"Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России", — говорится в релизе.
Передачу секретных сведений удалось предотвратить.
ФСБ решила не возбуждать уголовное дело. Сотрудники спецслужбы ограничились официальным предостережением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".
Также известно, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Но не сообщается, был ли он осужден.
Задержания за шпионаж
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств.
Так, в середине февраля сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева.
Отмечается, что Давыденко целенаправленно собирал и передавал составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Росгвардии и в отношении сотрудников ФСБ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности России. Возбуждено дело по статье "Шпионаж".
В сентябре прошлого года в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали украинским властям информацию о Черноморском флоте.
Весной 2017 года в Самаре поймали агента украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.
Тогда же одиннадцать лет колонии за шпионаж получил житель Эстонии Арсен Мардалейшвили.