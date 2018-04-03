ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края по факту исчезновения шестилетней девочки, сообщает СУСК РФ по региону.

По данным следствия, 2 апреля девочка 2011 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Она была одета в розовую куртку и трикотажную шапку, розовые резиновые сапоги. На левой щеке ребенка небольшой шрам в виде ямочки.

"Следствием возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К поискам ребенка подключены полиция и волонтеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования дела находится на контроле у руководства краевого следственного управления.