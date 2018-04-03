В Ижевске задержали разыскиваемого 32 года подозреваемого в преступлениях

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Один из четырёх братьев, причастных к убийству трех человек, разбойному нападению и угону в Волгоградской области, задержан спустя 32 года, сообщает Следственный комитет (СК) России.

По информации СК, в 1985 году четверо братьев, собравшихся на похоронах родственницы в городе Камышин, убили трех человек, у одного из которых угнали мотоцикл. Еще один местный житель выжил в результате разбойного нападения. Фигуранты уголовного дела были оперативно установлены, однако задержать по горячим следам удалось только троих — один из братьев 1961 года рождения от органов следствия скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск.

"Его поиски длились 32 года. В результате комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, проведенных сотрудниками управления уголовного розыска регионального Главка МВД совместно с коллегами из межмуниципального отдела полиции "Камышинский", на днях удалось установить место нахождения разыскиваемого", — сообщает СК. Уточняется, что беглеца задержали 29 марта в Ижевске.

По данным следствия, 9 апреля 1985 года четверо братьев после распития спиртного отправились к соседу требовать возврата долга. Избив потерпевшего и перевернув весь его дом, они забрали найденные там 3,5 рубля и свитер мужчины. "Спустя два часа сообщники, почему-то вооружившись огнестрельным оружием, отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района, где, по их сведениям, проживали подходящие невесты", — сообщает СК. В поисках транспорта, компания наткнулась на сторожа, с которым у них случился конфликт, закончившийся его убийством.

После этого преступники встретили садовода с мотоциклом и тоже убили его, чтобы забрать транспорт. Еще одного человека они убили у песчаного карьера, где у братьев закончился бензин. Потерпевший скончался от ножевого ранения в грудь. "В настоящее время обвиняемый этапирован в Волгоградскую область и уже дал признательные показания. С его участием проводятся следственные действия. По прошествии более 30 лет задержанный вспомнил мельчайшие детали тяжких преступлений, который он совершил вместе со своими братьями", — говорится в сообщении ведомства.

Жил задержанный по паспорту, полученному им законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата. За это время он даже успел три года отбыть в местах лишения свободы за кражу в Кировской области. В СК сообщили, что трое соучастников преступлений уже понесли заслуженное наказание.