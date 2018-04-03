СК проводит проверку после падения снега на коляску с ребенком в Перми

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Управляющую компанию в Перми проверяют после падения наледи на коляску с ребенком, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

Ранее минздрав региона заявил, что в понедельник в Кировском районе Перми на коляску с девятимесячным ребенком упал снег или лед. Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы.

В СК заявили, что в больницу была госпитализирована полуторагодовалая девочка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Максимальная санкция по этой статье – шесть лет лишения свободы.

"В офисе управляющей компании изымается и осматривается документация, регламентирующая обслуживание жилого дома. Выясняется круг лиц, ответственных за проведение снегоочистительных работ кровли дома", — говорится в сообщении следствия.