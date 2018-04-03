Прокуратура начала проверку после обрушения части нежилого дома в Саратове

САМАРА, 3 апр — РИА Новости. Прокуроры проверяют обстоятельства обрушения части нежилого дома в Саратове, сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства. © РИА Новости / Павел Комаров В Саратове обрушилась часть нежилого дома

По данным МЧС, инцидент произошел в понедельник на улице Киевской, 10а. На площади 100 квадратных метров обрушилась часть нежилого расселенного четырехэтажного дома. Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших нет.

"Прокуратура проводит проверку по факту, так как дом расселен, жителей в нем нет", — сказала собеседница агентства. Она добавила, что специалистам, в частности, предстоит выяснить, почему расселенный дом до сих пор не снесли.

В ГУМЧС по Саратовской области РИА Новости уточнили, что сотрудники ведомства работали на месте обрушения до 22.00 (21.00 мск) понедельника.

"Погибших не обнаружено, пострадавших также нет. Сейчас работы по разбору завалов ведутся силами администрации города", — сказала представитель МЧС.