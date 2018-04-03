Часть жильцов горевшего в Сочи дома остаются в пункте временного размещения

Тушение пожара в жилом доме, расположенного на улице Пятигорской в центре Сочи. 2 апреля 2018

Тушение пожара в жилом доме, расположенного на улице Пятигорской в центре Сочи. 2 апреля 2018

КРАСНОДАР, 3 апр — РИА Новости. После пожара в пятиэтажном доме в Сочи, который произошел в понедельник вечером, в пункте временного размещения остается 21 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

В понедельник вечером в пятиэтажном доме на улице Пятигорской произошел пожар на площади 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 50 жителей дома.

Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения погорельцев — жилой комплекс "Лесное" на улице Транспортной.

"В настоящее время в пункте временного размещения находится 21 человек. На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, причины возгорания будут установлены после проведения исследований проб и образцов", — отметил собеседник агентства.