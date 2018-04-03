В Югре один человек погиб при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в жилом деревянном многоквартирном доме в Мегионе (ХМАО), идет проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Утром во вторник в окружном управлении МЧС сообщали РИА Новости о пожаре в жилом деревянном доме по улице Новой в Мегионе, в котором, по данным ведомства, проживали 58 человек. В МЧС рассказали об одном пострадавшем, который был госпитализирован с ожогами кисти рук. Дом полностью выгорел, на ликвидацию огня спасателям понадобилось не менее шести часов.

"В ходе его тушения в помещении одной из квартир дома было обнаружено обгоревшее тело человека. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении следственного управления.

Как уточнили в ведомстве, следователи сейчас осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, запланирована пожарно-техническая экспертиза, которая позволит установить причины случившегося.

Это второй подобный пожар в Мегионе за неделю. В прошлую среду в городе горело частично расселенное одноэтажное общежитие. По информации МЧС, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу, однако примерно в половине комнат проживали люди. Обошлось без пострадавших.