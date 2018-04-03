Пострадавшая в пермском бассейне девочка находится в коме

ПЕРМЬ, 3 апр — РИА Новости. Состояние госпитализированной из бассейна 10-летней девочки в Перми остается тяжелым, ребенок находится в коме, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник во время тренировки по плаванию девочка внезапно начала тонуть в бассейне в Перми. Спасатели достали ребенка из воды и приступили к реанимационным мероприятиям. Медицинские сотрудники комплекса выполняли их на протяжении всех 16 минут до момента приезда скорой помощи. Фельдшерам удалось восстановить сердечную деятельность, однако в сознание девочка так и не пришла. Она была госпитализирована в Детскую краевую клиническую больницу. Ребенок был размещен в реанимации, ей установили аппарат искусственной вентиляции легких.

"Состояние девочки без ухудшения, но тяжелое, кома. Врачи делают все необходимое", — рассказали агентству в региональном Минздраве.

По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.